Ο Αμερικανός γκαρντ της Αρμάνι τραυματίστηκε στον αστράγαλο στις αρχές του μήνα κι έχει τεθεί νοκ άουτ.

Ένας φίλαθλος του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ τον ρώτησε στο Twitter αν θα έσπαγε το συμβόλαιό του με το Μιλάνο σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός του έδινε την ευκαιρία να γυρίσει στο ΟΑΚΑ.

«Όχι, για΄τι να το κάνω αυτό;» ήταν η απάντηση του πρώτου σκόρερ της εφετινής EuroLeague.

No why would i do that? https://t.co/TqswAzDcNz

