Νάχμπαρ: «Θα συζητήσουμε την αναγκαιότητα του μικρού τελικού» (pic)

Η ELPA (Ένωση παικτών Euroleague) θα εξετάσει το ενδεχόμενο να καταργηθεί ο μικρός τελικός στα Final 4.

Ο Μπόστιαν Νάχμπαρ ο οποίος ηγείται της Ενωσης ανέφερε, «Συγχαρητήρια στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα και στις υπόλοιπες τις ομάδες στο Final Four για το υψηλού επιπέδου μπάσκετ καθόλη τη χρονιά. Η αναγκαιότητα του παιχνιδιού για την 3η θέση θα συζητηθεί από την ELPA».

Congratulations to @cskabasket for winning EuroLeague title and to the rest of the teams at F4 for playing high-level basketball throughout the season. The necessity of 3rd place game shall be addressed by @the_ELPA. #elplayers

— Boštjan Nachbar (@BokiNachbar) 19 Μαΐου 2019