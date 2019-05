Ο Αμερικανός προπονητής, που είχε κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ κόντρα στην «αρκούδα» (28/12/18), έγραψε στο twitter:

«Συγχαρητήρια στην ΤΣΣΚΑ για την κατάκτηση της Euroleague. Καταπληκτική δουλειά από τον Έλληνα Δημήτρη Ιτούδη. Ταπεινότητα και χάρη για τη νίκη. Μπράβο!».

Congrats to CSKA in winning the Euroleague championship. Wonderful coaching job by Greek native Dimitris Itoudis. Humble and graceful in Victory. Well done!

— Rick Pitino (@RealPitino) 20 Μαΐου 2019