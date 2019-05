Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν καλύτερη και κατέκτησε την Euroleague, κάτι που αναγνώρισε η Εφές κι έδωσε τα συγχαρητήριά της στους νέους πρωταθλητές Ευρώπης.

«Ευχαριστούμε για την ανταγωνιστικότητα και συγχαρητήρια για την Euroleague ΤΣΣΚΑ», έγραψε η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στο twitter.

Thank you for the competition and congrats on the @EuroLeague Championship, @cskabasket.

