Το βίντεο που δημοσίευσε η EuroLeague αποτυπώνει στο έπακρο τα συναισθήματα της ρωσικής ομάδας για την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

These moments stay with you FOREVER!#F4GLORY pic.twitter.com/zxktmXHrKs

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Μαΐου 2019