ΤΣΣΚΑ: Κλάιμπερν, o MVP του Final 4! (pic & vid)

H TΣΣΚΑ ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης για 8η φορά και ο Δημήτρης Ιτούδης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής με 2 Euroleague.

Πρωταγωνωστής αυτής της σπουδαίας στιγμής των Ρώσων ο Ουίλ Κλάιμπερν με 19 πόντους μέσο όρο στα 2 ματς. Με την Εφές μέτρησε 20 και με τη Ρεάλ είχε 18.

Στον ημιτελικό είχε 2/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/8 βολές, 5 ριμπάονυτ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, ενώ κόντρα στην Εφές μέτρησε 20 πόντους με 2/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/5 βολές, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Μάλιστα είχε το εντυπωσιακό 7/10 τρίποντα. Το άξιζε και με το παραπάνω ο παικταράς της ΤΣΣΚΑ

The MVP of the Final Four goes to...@Da_Thrill21 #F4GLORY pic.twitter.com/i5OEkuNI1a

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Μαΐου 2019