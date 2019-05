Στη Βιτόρια απόλαυσαν μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης πριν τον τελικό της Euroleague.

Οι παίκτες της Εφές και της ΤΣΣΚΑ έγιναν μάρτυρες μιας όμορφης παρουσίασης πριν το τζάμπολ.

Δείτε τι έγινε στη Βιτόρια.

The #EuroLeague Championship Game opened in style as @Endesa lights up the Final Four!#F4GLORY pic.twitter.com/71TixjCi5z

