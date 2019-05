Mπάνβιτ: «Σε αγαπάμε Ιτούδη, αλλά καλή επιτυχία Εφές» (pic)

Ο Δημήτρης Ιτούδης βρέθηκε στον πάγκο της Μπάνβιτ τη σεζόν 2013/14 και οι Τούρκοι έκαναν ένα ιδιαίτερο tweet για τον τελικό της Euroleague.

Έστειλαν τις ευχές στην Εφές για τον τελικό με την ΤΣΣΚΑ, αλλά ταυτόχρονα ζήτησε συγγνώμη από τον Έλληνα κόουτς, δείχνοντας την αγάπη τους.

«Καλή επιτυχία στην Εφές που εκπροσωπεί την Τουρκία στον τελικό της Euroleague. Σε αγαπάμε, Δημήτρη Ιτούδη, αλλά συγγνώμη», έγραψε.

@EuroLeague Final Four Final maçında temsilcimiz @AnadoluEfesSK’e başarılar dileriz.

Seni seviyoruz Itoudis ama üzgünüz

We wish great success Anadolu Efes representing Turkey in the Euroleague Final.

We love you @ItoudisD but we are sorry pic.twitter.com/7l4ha87beO

— Banvit Basketbol (@BanvitBK) 19 Μαΐου 2019