Μπάνβιτ: «Καλή επιτυχία Εφές, συγγνώμη Ιτούδη»! (pic)

Η ομάδα από την Πάνορμο ευχήθηκε καλή επιτυχία σε αυτή του Εργκίν Αταμάν, η οποία αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Επίσης, δεν ξέχασε να ζητήσει και συγγνώμη στον πρώην προπονητή της, Δημήτρη Ιτούδη, λέγοντας «σ' αγαπάμε, αλλά...»!

@EuroLeague Final Four Final maçında temsilcimiz @AnadoluEfesSK’e başarılar dileriz.

Seni seviyoruz Itoudis ama üzgünüz

We wish great success Anadolu Efes representing Turkey in the Euroleague Final.

We love you @ItoudisD but we are sorry pic.twitter.com/7l4ha87beO

— Banvit Basketbol (@BanvitBK) 19 Μαΐου 2019