Στη βραδιά των βραβείων της Euroleague, οι διοργανωτές αποφάσισαν και για την πιο θεαματική φάση της σεζόν.

Πρωταγωνιστές είναι οι ψηλοί της Φενέρμαχτσε οι οποίοι στην αναμέτρηση με την Γκραν Κανάρια συνεργάστηκαν άψογα.

Δείτε όσα έκαναν οι Λόβερν και Βέσελι...

