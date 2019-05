ΜVP της Euroleague ο Βέσελι! (pics & vids)

Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο τη φετινή σεζόν στη Euroleague και δεν γινόταν να τον αγνοήσουν.

Ο Γιαν Βέσελι πήρε το βραβείο του MVP της διοργάνωσης στην τελετή απονομής των βραβείων που έγινε στη Βιτόρια, αφού ήταν εντυπωσιακός με τη Φενέρ. Φέτος είχε 12.5 πόντους και 4.9 ριμπάουντ

Στην κορυφαία πεντάδα βρέθηκαν οι Νικ Καλάθης, Κώστας Σλούκας, Ουίλ Κλάιμπερν, Mπράντον Ντέιβις και φυσικά ο Γιαν Βέσελι.

Όταν ο Σλούκας παρέλαβε το βραβείο, ανέφερε: « Πρώτα απ'ολα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό το βραβείο, όπως την ομάδα και τους συμπαίκτες μου. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, το μυστικό είναι η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε όλους στην ομάδα».

Από την πλευρά του ο Νικ Καλάθης έστειλε μήνυμα μέσω ενός video: «Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι εκεί. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Ευχαριστώ συμπαίκτες, προπονητές και ομάδα, που με έβαλαν σε θέση για να πετύχω. Ελπίζω του χρόνου να κάνουμε μεγαλύτερα πράγματα. Καλή τύχη σε όλους στο Final Four».

Μαγική στιγμή της σεζόν το κάρφωμα του Γιαν Βέσελι

Rising Star της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Γκόγκα Μπιτάτζε της Μπουντούτσνοστ.

Κορυφαίος αμυντικός ήταν ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ.

Το βραβείο Alphonso Ford που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ πήγε στον Μάικ Τζέιμς.