Ο Αμερικανός σέντερ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας θέλησε να καρφώσει μέσα στο πρόσωπο του Ταβάρες, αλλά εκείνος τον φιλοδώρησε με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα πάνω στην προσπάθειά του για το poster dunk!

Μάλιστα από τη δύναμη του μπλοκ, η μπάλα εξοστρακίστηκε στον αέρα, σε μια από τις καλύτερες φάσεις της βραδιάς.

What was that record for most blocks in a quarter again? @waltertavares22 has started this game on #7DAYSMagicMoment | #F4GLORY pic.twitter.com/mxhAjSp3EL

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Μαΐου 2019