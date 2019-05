Ο Αμερικανός φόργουορντ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ασίστ του Γιουλ από τη μία άκρη του γηπέδου και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, κερδίζοντας και το φάουλ από τον Πίτερς ο οποίος... μάταια προσπάθησε να τον σταματήσει.

Δείτε τι έγινε

.@23Llull with the quick vision



Anthony Randolph makes no mistake and HAMMERS it home #7DAYSMagicMoment | #F4GLORY pic.twitter.com/Z0Bfu23eNp

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Μαΐου 2019