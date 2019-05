Το πρώτο θύμα του υψηλόσωμου σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ο Οθέλο Χάντερ, ο οποίος πήγε... αμέριμνος να σκοράρει, αλλά ο Ταβάρες του είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο «όχι».

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση.

.@waltertavares22 announces himself in Vitoria-Gasteiz with a HUGE block #7DAYSMagicMoment | #F4GLORY pic.twitter.com/hdVWzrASnV

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Μαΐου 2019