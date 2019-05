Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε «σμπαράλια» τα αμυντικά συστήματα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στα 30 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Συγκεκριμένα μέτρησε 30 πόντους έχοντας 4/5 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 7/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις 2 λάθη!

Ασταμάτητος!

This @ShaneLarkin_3 performance will be remembered for some time!#F4GLORY pic.twitter.com/9PsrM6igKl

