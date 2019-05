Ο Αμερικανός γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο είναι στη Βιτόρια, καθώς στα βραβεία που θα απονεμηθούν το Σάββατο (18/05), θα πάρει το «Alphonso Ford Trophy» στα χέρια του.

Βέβαια, δεν μαγνήτισε τόσο εκείνος τα βλέμματα, όσο η σύντροφός του, που τον συνόδευσε στο γήπεδο!

The EuroLeague Top Scorer is in the building!

@TheNatural_05#F4GLORY pic.twitter.com/p1O3x0HhIe

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Μαΐου 2019