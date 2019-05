Ρεκόρ για το Final 4, σε 193 χώρες θα μεταδοθούν live τα ματς! (pic)

Αντίστροφα μετράμε για το Final 4 της Βιτόρια, εκεί όπου Ρεάλ, ΤΣΣΚΑ, Φενέρ και Εφές θα παλέψουν για τον τίτλο.

Φέτος τα ματς θα μεταδοθούν live σε 193 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο, κάτι που σημαίνει πως θα τα παρακολουθήσουν περισσότεροι από κάθε άλλη φορά.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague για το μεγάλο ραντεβού.

This year's edition of #F4GLORY will be watched by more people than ever before, with 193 countries and territories all over the planet set to broadcast the action live!

Here is how you can tune in.

https://t.co/kJq405nUuq pic.twitter.com/Q3GVVAc4Ch

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Μαΐου 2019