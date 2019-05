Euroleague: Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για την μεταφορά στο Final 4!

Όλα τα στοιχεία για τις μεταφορές που χρειάζεται να ξέρουν όσοι βρεθούν στην Βιτόρια για το Final 4 έδωσε η διοργανώτρια αρχή. Το τριήμερο γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ έρχεται προσεχώς (17/5-19/5) και όσοι βρεθούν εκεί με τις παρακάτω πληροφορίες θα μπορέσουν να κινηθούν όσο το δυνατόν πιο εύκολα για να απολαύσουν όλα όσα έχουν ετοιμάσει οι διοργανωτές γι' αυτούς.

Αν ταξιδεύει κάποιος για το Final 4 της Euroleague στη Βιτόρια και πρόκειται να μείνει στο Μπιλμπάο και στο Σαν Σεμπαστιάν, οι παρακάτω οδηγίες είναι χρήσιμες.

Με τη βοήθεια του Final 4 Transportation μπορεί να ταξιδέψει από το Μπιλμπάο και το Σαν Σεμπαστιάν στη Βιτόρια στις 17, 18 και 19 Μαϊού με μια μεγάλη γκάμα επιλογών. Περιλαμβάνει λεωφορείο από τη Fan Zone προς τη Fernando Buesa Arena για να απολαύσουν οι ενδιαφερόμενοι τα καλύτερα παιχνίδια μπάσκετ (ημιτελικοί) που θα γίνουν στις 17 και 19 Μάη.

Πρέπει απλώς να διαλέξει τις ημερομηνίες που τον βολεύουν, να κλείσει τα εισιτήρια και να ταξιδέψει με ασφάλεια και άνεση για να απολαύσει το Final 4 της Euroleague στη Βιτόρια

Όταν ο ενδιαφερόμενος τελειώσει με τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια, θα λάβει ένα e-mail επιβεβαίωσης με όλες τις λεπτομέρειες για την αγορά. Θα πρέπει να παρουσιάσει το email (σε έντυπο ή ηλεκτρονική μορφή) στο σημείο των πληροφοριών (Μπιλμπάο ή Σαν Σεμπαστιάν) και θα λάβει το προσωπικό βραχιόλι που θα πρέπει να φορά κατά τη διάρκεια του Final 4 για να έχει πρόσβαση στα λεωφορεία που έκλεισε.

Ο καλύτερος τρόπος για όσους μένουν σε Μπιλμπάο και Σαν Σεμπαστιάν, για να φτάσουν στο γήπεδο, είναι να εξασφαλίσουν από νωρίς και τα εισιτήρια για το λεωφορείο για να είναι σίγουροι ότι θα φτάσουν στην ώρα τους. Υπάρχουν 6 λεωφορεία που θα φύγουν από τις δύο πόλεις τις ημέρες του αγώνα, Παρασκευή και Κυριακή, για να μεταφέρουν τους φαν, ενώ θα υπάρχουν λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν πίσω μετά την λήξη.

Μεταφορά θα υπάρχει και το Σάββατο, που δεν υπάρχει αγώνας, αφού θα είναι σε εξέλιξη events, όπως και συναυλίες στον χώρο. Πολύ εύκολη θα είναι και η μεταφορά όλων όσων μένουν στην Βιτόρια, αφού θα μπορούν να μεταφέρονται με το mobility pass, με το οποίο μπορούν να μπαίνουν σε λεωφορεία και τραμ, όπως και στα λεωφορεία που είναι για να μεταφέρουν τους οπαδούς.

Επίσης, υπάρχει η επισήμανση για όσους έχουν αυτοκίνητο ότι δεν θα μπορούν να παρκάρουν σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από την «Fernando Buesa Arena», ενώ όσοι χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους θα πρέπει να το αφήσουν σε πάρκινγκ της πόλης.

Όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε μπορείτε να τις βρείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

