Αντίστροφα μετράμε για το Final 4 της Euroleague. Οι διοργανωτές στάθηκαν στην μάχη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Εργκίν Αταμάν, φτιάχνοντας ένα video.

Οι δυο τους θα κοντραριστούν αυτή τη φορά σε έναν ημιτελικό Euroleague και σίγουρα θέλουν να υπερισχύσουν του αντιπάλου της στον τούρκικο εμφύλιο.

Δείτε το video

Two experienced coaches with ONE goal, to win #F4GLORY

The Istanbul Derby is about to go OFF pic.twitter.com/Pvvzzi1dOr

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Μαΐου 2019