Έστω και με μικρή καθυστέρηση, ο Κώστας Σλούκας απέκτησε Twitter (@kos_slou)

Ήδη ο διεθνής γκαρντ μετράει περισσότερους από 13.000 followers σε λιγότερο από τρεις ώρες και ο Τζίτζι Ντατόμε έσπευσε να προωθήσει τον συμπαίκτη του.

«Σας παρακαλώ, ακολουθήστε τον καλύτερο Έλληνα πόιντ γκαρντ στη Φενέρμπαχτσε φέτος»!

Please follow the best Greek point guard in @FBBasketbol this season @kos_slou

— Gigi Datome (@GigiDatome) 14 Μαΐου 2019