Λάρκιν: Ψάχνει νέο μάνατζερ πριν από το Final 4 (pic)

Ο Λάρκιν οδήγησε την Αναντολού Εφές στο Final 4 έπειτα από 18 χρόνια, έχοντας καθοριστική συμβολή στην πορεία της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, μετρώντας 19.6 πόντους με 64.7% στα σουτ εντός πεδιάς και 3.2 ασίστ μ.ό.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στους Μάβερικς, τους Νικς, τους Νετς και τους Σέλτικς, έχοντας 5.5 πόντους, 2.9 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ μ.ό.

Πλέον βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέου μάνατζερ, αφού τερμάτισε τη συνεργασία του με τον προηγούμενο εκπρόσωπό του.

Shane Larkin is no longer with agent Jim Tanner of Tandem Sports. The 26-year-old spent this season with Anadolu Efes, leading them to the Final Four while averaging 19.6 points, 3.6 threes and 3.2 assists (on 64.7% from the field and 50% from deep). He's looking for a new agent.

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) 12 Μαΐου 2019