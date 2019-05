Αντίστροφα μετράμε για το Final 4 της Εuroleague (17-19/5), εκεί όπου Φενέρ, Εφές, ΤΣΣΚΑ και Ρεάλ θα διεκδικήσουν τον... θρόνο της Ευρώπης.

Οι διοργανωτές έφτιαξαν video για την πόλη που θα φιλοξενήσει το μεγάλο ραντεβού, παρουσιάζοντας τη Βιτόρια.

Στο video συμμετείχαν τόσο ο Δημήτρης Ιτούδης, όσο και ο Πάμπλο

A city of basketball

Vitoria-Gasteiz is ready to host a memorable Final Four #F4GLORY pic.twitter.com/u5Orvivx6h

— EuroLeague (@EuroLeague) 10 Μαΐου 2019