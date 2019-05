Τζέιμς για Φενέρ: «Καλύτερα να νικήσεις τους καλύτερους παρά να πας μαζί τους» (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ που προσπαθεί να ξεπεράσει τον τραυματισμό του ασχολήθηκε και πάλι με το twitter και έδωσε απάντηση σε έναν χρήστη του.

Ένας χρήστης του twitter του ζήτησε να πάει στη Φενέρ, όμως ο ίδιος ανέφερε πως είναι καλύτερα να νικήσεις τους καλύτερους παρά να γίνεις μέλος τους.

«Καλύτερα να προσπαθείς να νικήσεις τους καλύτερους παρά να πας μαζί τους» ενώ για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς τόνισε: «Όχι, οι καλύτεροι θα πρέπει να παίζουν αντίπαλοι».

Rather try and beat the best and not join them https://t.co/2clCiEz1Q9

— Mike James (@TheNatural_05) 10 Μαΐου 2019