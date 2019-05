Καλάθης - Σλούκας στην καλύτερη πεντάδα της Euroleague! (pic)

Νικ Καλάθης και Κώστας Σλούκας διέπρεψαν φέτος με Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και Φενέρμπαχτσε, αντίστοιχα, και βρήκαν μια θέση στην καλύτερη πεντάδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Ουίλ Κλάιμπερν (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Μπράντον Ντέιβις (Ζαλγκίρις) και Γιαν Βέσελι (Φενέρ) βρέθηκαν στο πλευρό των Ελλήνων guards.

Καλάθης και Βέσελι ήταν και πέρυσι στην All-EuroLeague First Τeam, ενώ οι υπόλοιποι απολαμβάνουν αυτοί την διάκριση για πρώτη φορά στην καριέρα τους.

Στατιστικά των παικτών:

Νικ Καλάθης: 12.2 πόντοι, 8.7 ασίστ, 4.3 ριμπάουντ, 15.8 ranking

Κώστας Σλούκας: 11.7 πόντοι, 4.8 ασίστ, 15.6 ranking

Ουίλ Κλάιμπερν: 13.2 πόντοι, 6.9 ριμπάουντ, 1.1 κλεψίματα, 17.5 ranking

Μπράντον Ντέιβις: 14.2 πόντοι, 5.5 ριμπάουντ, 1.0 κλεψίματα, 16.9 ranking

Γιαν Βέσελι: 12.4 πόντοι, 5.0 ριμπάουντ, 1.4 κλεψίματα, 18.1 ranking

Η επιλογή έγινε με τα media να έχουν το 75% των ψήφων και το κοινό το 25%.

Η δεύτερη καλύτερη πεντάδα θα ανακοινωθεί την Παρασκευή (10/05), ενώ ο MVP της σεζόν θα αποκαλυφθεί κατά την διάρκεια της απονομής των βραβείων στο Final 4 της Βιτόρια.

