Tαβάρες: Αμυντικός της σεζόν στη Euroleague! (pic & vid)

Εντυπωσιακός ήταν ο Βάλτερ Ταβάρες στον αμυντικό τομέα τη σεζόν που μας πέρασε.

Ο σέντερ της Ρεάλ ψηφίστηκε από τους προπονητές της Euroleague ως ο κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το βραβείο πάει σε παίκτη της Ρεάλ.

Φέτος ο Ταβάρες είχε 1.7 μπλοκ ανά παιχνίδι, ενώ συνολικά έκανε 53 τάπες.

Πλέον και στο Final 4 θα προσπαθήσει να απλώσει τις δαγκάνες του και να... σκεπάσει τους αντιπάλους.

Sergeant Swat held a block party all season long, leading all #EuroLeague players in rejections on average (1.7), in total (53) and per 40 minutes (3.3) #GameON pic.twitter.com/uL2qaJ9aHm

. @waltertavares22 becomes the first @RMBaloncesto player to earn the honor

His blocked shots and intimidation no doubt forced EuroLeague head coaches to make adjustments whenever @waltertavares22 was on the court

Now, those same coaches have chosen Tavares as the 2018-19 Best Defender Trophy winner #GameON https://t.co/XxZwWrqrPl pic.twitter.com/VNfSgnD3Du

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Μαΐου 2019