Ντατόμε: «Απογοητευτικό, αλλά αυτή είναι η ζωή» (pics)

Η Φενέρμπαχτσε θα αγωνιστεί στο Final 4 χωρίς τον Τζίτζι Ντατόμε και μετά από την ανακοίνωση της ομάδας του ήρθε η σειρά του παίκτη να στείλει το δικό του μήνυμα.

«Προσπαθήσαμε για το καλύτερο, αλλά τώρα ξέρουμε ότι θα μείνω εκτός για το Final 4. Είναι πολύ απογοητευτικό το να μην είμαι στο παρκέ με τους συμπαίκτες μου, μετά από μια σεζόν με κόπο, σε αυτή την πανέμορφη 'σκηνή', να αγωνιζόμαστε για τον μεγαλύτερο στόχο μας. Αυτή είναι η ζωή, αυτό είναι κομμάτι της ζωής και το βασικό είναι πάντα να αντιδράς».

«Τα ατυχήματα είναι μέρος της ζωής μας, το σημαντικό είναι να αντιδρούμε. Είμαι πικραμένος, αλλά ξέρω ότι οι συμπαίκτες μου θα με κάνουν περήφανο, όπως έκαναν πάντα αυτά τα χρόνια μαζί!», έγραψε.

We tried our best but now we know that I’m ruled out for final4.

Big frustration not to be on the floor with my guys after one season of work, on that beautiful stage, competing for our biggest goal. This is life, this is part of our life, and the main thing is always to react

— Gigi Datome (@GigiDatome) 8 Μαΐου 2019