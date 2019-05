Τζέιμς: «Αν ο Ολυμπιακός πέσει στην Α2, θα μείνει στην EuroLeague»; (pic)

Ο Παναγιώτης Αναστόπουλος κληρώθηκε να σφυρίξει στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα Πατρών την προσεχή Τετάρτη (8/5), παρά το γεγονός ότι οι Πειραιώτες είχαν ξεκαθαρίσει έπειτα από τον επεισοδιακό ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας πως δεν πρόκειται να αγωνιστούν σε οποιαδήποτε αναμέτρηση διευθύνουν οι Αναστόπουλος, Μάνος και Παναγιώτου.

Από την πλευρά του, ο άλλοτε γκαρντ των «πράσινων» και νυν της Αρμάνι Μιλάνο, Μάικ Τζέιμς απόρησε με τις τελευταίες εξελίξεις: «Έχω μια ερώτηση... Αν Ο Ολυμπιακός πέσει στην Α2, θα παραμείνει στην EuroLeague»;

I gotta question, if they go down to A2 will they still be in euroleague? https://t.co/PQV3SFND6R

— Mike James (@TheNatural_05) 3 Μαΐου 2019