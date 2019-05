Η Euroleague έφτιαξε το TOP 10 των κορυφαίων φάσεων του Απριλίου και ο Κώστας Σλούκας πρωταγωνιστεί.

Ο γκαρντ της Φενέρ... εκτέλεσε τη Μακάμπι με το τρίποντο του και βρέθηκε στην 6η θέση, ενώ στην κορυφή συναντάμε την τάπα του Τέιλορ πάνω στον Νικ Καλάθη και την ασίστ του Καμπάτσο στον Ταβάρες.

Απολαύστε το TOP 10

Here they are

The TOP 10 PLAYS from April #GameON pic.twitter.com/DMj9SReGTr

— EuroLeague (@EuroLeague) 3 Μαΐου 2019