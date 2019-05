Απάντηση Κοζέρ στον δύσπιστο Τζέιμς: «Θα βγάλω βίντεο να σου δείξω ότι μπορώ να καρφώσω» (vid)

Αμέσως ο Κοζέρ έσπευσε να απαντήσει στον Αμερικανό γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο και να πει χαμογελαστός: «Μάικ, ερχόμουν σπίτι να καθίσω με τον σκύλο μου και είδα να κάνεις trash talking λέγοντας ότι δεν μπορώ να καρφώσω. Ναι, είναι αλήθεια δεν καρφώνω πολύ. Ακόμα και η σύζυγός μου δεν πιστεύει ότι μπορώ να καρφώσω. Όμως θα φτιάξω ένα βίντεο μόνο και μόνο για να σου δείξω ότι μπορώ!»

Απολαυστικός ο Γάλλος γκαρντ της Ρεάλ!

Things are getting HEATED on our Instagram Story Q&A



It's @FCauseur1 vs @TheNatural_05 #GameON pic.twitter.com/9RnYl9uoLm

— EuroLeague (@EuroLeague) 3 Μαΐου 2019