Μοερμάν: «Απ' την αρχή της χρονιάς ξέραμε ό,τι θα καταφέρουμε κάτι καλό» (vid)

Οι δηλώσεις του Αντριάν Μοερμάν: «Αυτό είναι το πρώτο μου Final 4 και είμαι ενθουσιασμένος. Παλέψαμε. Χάσαμε εντός έδρας και πήγαμε στη Βαρκελώνη, πήραμε τη νίκη και φέραμε εδώ το Game 5. Η Μπαρτσελόνα έπαιξε καλά απόψε, αλλά εμείς καλύτερα. Αυτή η ομάδα είναι πεινασμένη. Κάθε μέρα προπονούμαστε σκληρά. Όταν χάνουμε, θυμώνουμε. Ο προπονητής μάς δίνει κίνητρο συνέχεια. Είναι υπέροχο να έχω αυτούς τους συμπαίκτες. Είχαμε ομάδα που άξιζε να πάει στο Final 4. Διαθέτουμε ταλέντο, έχουμε παίκτες που μπορούν να σκοράρουν. Απόψε ήμουν εγώ κι ο Λάρκιν. Αυτό είναι ομάδα. Ξέραμε από την αρχή της σεζόν πως μπορούσαμε να καταφέρουμε κάτι σπουδαίο».

