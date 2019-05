Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι οι παίκτες της Εφές μπήκαν στο παρκέ και ξεκίνησαν να χοροπηδάνε από τη χαρά τους.

Ο Εργκίν Αταμάν τους αφού έδωσε συγχαρητήρια στους αντιπάλους, μπήκε κι αυτός εν συνεχεία στο παρκέ για να πανηγυρίσει.

Φυσικά οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν στα αποδυτήρια της ομάδας.

Just look at what it means to the @AnadoluEfesSK players!#GameON pic.twitter.com/Tk23tXFMQQ

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Μαΐου 2019