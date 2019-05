Ο σέντερ της Αναντολού Εφές έκανε άριστο σκριν, ο Λάρκιν απέκτησε πλεονέκτημα και διαβάζοντας τέλεια την αδυναμία της άμυνας της Μπαρτσελόνα έδωσε ένα έτοιμο καλάθι.

Δείτε την όμορφη συνεργασία του Αμερικανού γκαρντ με τον Τίμπορ Πλάις...

.@tibor_pleiss helps @AnadoluEfesSK finish the first quarter off perfectly #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/KIFzpCt2U0

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Μαΐου 2019