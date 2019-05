Ο Άνταμ Χάνγκα μπήκε από τον πάγκο στο παρκέ και αμέσως έκανε τη διαφορά και επί της ουσίας κι επί του θεάματος.

Ο Ούγγρος πέτυχε με θεαματικό τρόπο το πρώτο του καλάθι εντός πεδιάς.

Δείτε το κάρφωμα του Χάνγκα...

Ante Tomic with the beautiful bounce pass to release @HangaAdamOnline for the SLAM #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/7VSRDgxo6h

