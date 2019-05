Σεραφέν: «Παίζουμε σαν ΕΝΑΣ, παλεύουμε σαν ΕΝΑΣ»! (pic)

Οι Καταλανοί δοκιμάζονται απόψε στο κατάμεστο Sinan Erdem απέναντι στην Αναντολού Εφές με στόχο την επιστροφή στο Final 4 της Βιτόρια, εκεί όπου ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε.

«Παίζουμε σαν ΕΝΑΣ, παλεύουμε σαν ΕΝΑΣ. Πάμε!» ήταν το μήνυμα του Κέβιν Σεραφέν λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τους Τούρκους.

We play like ONE, we fight like ONE. Let’s go #frenchsavage 2.0 #AimHigh pic.twitter.com/NRYutysWQ2

— kevin seraphin (@french_savage) 1 Μαΐου 2019