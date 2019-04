Η διοργανώτρια έφτιαξε το δικό της... poll όπου συμπεριέλαβε τέσσερις παίκτες που θεωρεί ότι θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, δύο από την Αναντολού Εφές και δύο από την Μπαρτσελόνα.

Σέιν Λάρκιν και Μπράιαντ Ντάνστον από την τουρκική ομάδα και Τομά Ερτέλ, Ανταμ Χάνγκα από τους Καταλανούς.

Εσείς; Ποιον θα επιλέγατε;

Who will be the difference-maker in Game 5?#GameON pic.twitter.com/RIt1CpWSW1

— EuroLeague (@EuroLeague) 30 Απριλίου 2019