Μπασκόνια: «Περήφανοι για τη σεζόν στην EuroLeague» (vid)

Η ομάδα της Βιτόρια έφτιαξε ένα βίντεο με μερικά από τα καλύτερα highlights της σεζόν στα παρκέ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μια σεζόν στην EuroLeague για την οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι».

Η Μπασκόνια μπορεί να έκανε το break στη Μόσχα, αλλά η ΤΣΣΚΑ με δύο νίκες στην «Fernando Buesa Arena» τσέκαρε τα εισιτήρια για το Final 4.

An @Euroleague season to be proud of #GOAZENBASKONIA pic.twitter.com/AJC4o2enC4

— Saski Baskonia (@Baskonia) 29 Απριλίου 2019