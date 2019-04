Ιτούδης: «Το κλειδί είναι οι απίστευτοι παίκτες μου που δε σταμάτησαν να πιστεύουν» (vid)

«Το κλειδί; Αυτοί οι παίκτες. Αυτοί οι απίστευτοι που δε σταμάτησαν να πιστεύουν. Γυρίσαμε αυτό το παιχνίδι... Με όλο το σεβασμό στη Μπασκόνια η οποία έχει εκπληκτική ομάδα και εδώ υπάρχει καταπληκτική ατμόσφαιρα. Νικήσαμε παιχνίδι που βρεθήκαμε πίσω με 13 πόντους επειδή έχουμε παίκτες που πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε» ανέφερε ο Ελληνας τεχνικός της ΤΣΣΚΑ.

