Μπασκόνια - ΤΣΣΚΑ 83-92: Στο Final 4 με ανατροπή οι Ρώσοι! (vid)

Φοβερό ματς με τα... όλα του στη Βιτόρια!

Η Μπασκόνια ήταν άκρως ανταγωνιστική για τρία δεκάλεπτα κι έβαλε πολύ δύσκολα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Όμως, στην τελευταία περίοδο έπαθε... black out κι έμεινε 8 λεπτά χωρίς σκορ, με αποτέλεσμα οι Ρώσοι να πάρουν τον έλεγχο, και με ηγέτη τον Ντε Κολό, να κάνουν την ανατροπή και να «κλείσουν» θέση στο Final 4!

Πουαριέ (21π., 5ρ.) και Σενγκέλια (11π., 5ρ.) έκαναν εξαιρετική δουλειά μαζί με τον Γκαρίνο (16π.), αλλά η ομάδα τους «λύγισε» στο φινάλε και από το +12 (55-43, 22') βρέθηκαν στο -11 (76-87, 38').

Το ματς

Η ΤΣΣΚΑ έκανε ένα σερί στο πρώτο λεπτό (0-5), αλλά η Μπασκόνια κατάφερε να μειώσει (6-7) και να περάσει μπροστά στο δεκάλεπτο (22-20, 10'), βελτιώνοντας την δημιουργία της και κάνοντας λιγότερα λάθη από τους Ρώσους. Πουαριέ και Σενγκέλια ανέλαβαν δράση, και μαζί με τα 3/3 τρίποντα του Γκαρίνο, πήγαν σε διψήφια διαφορά (46-35, 18'), με τον Ντε Κολό να ευστοχεί σε δύσκολο σουτ με τον Σιλντς πάνω του στη λήξη της δεύτερης περιόδου (48-39, 20').

Την σκυτάλη πήρε στην τρίτη περίοδο ο Χουέρτας (55-43, 22') και οι Πουαριέ - Σενγκέλια συνέχιζαν να κρατούν την Μπασκόνια (61-61, 26'). Η ΤΣΣΚΑ, όμως, βρήκε λύσεις κι εκτελώντας από τα 6.75, μείωσε στο τέλος του δεκαλέπτου (71-68, 30'). Η ομάδα του Ιτούδη δεν σταμάτησε να πιέζει και με τρίποντα των Ντε Κολό - Κλάιμπερν και κάρφωμα του Χάινς πέρασε ξανά μπροστά (76-80, 36'). Οι φιλοξενούμενοι επέκτειναν το σερί τους (76-87, 38') και οι Βάσκοι βρήκαν πάλι στόχο μετά από 8 λεπτά στην τέταρτη περίοδο (80-87, 39'). Όλα, όμως, είχαν πάρει το δρόμο τους και οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ είχαν την ποιότητα για να κρατήσουν την διαφορά, να νικήσουν (83-92) και να μπουν στην διεκδίκηση του πολυπόθητου τροπαίου.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η ΤΣΣΚΑ βρήκε λύσεις στο τέλος και πέτυχε εύκολα καλάθια, πήρε 15 αμυντικά ριμπάουντ, έκανε 9 κλεψίματα κι «ανάγκασε» την Μπασκόνια σε πολλά λάθη.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Νάντο Ντε Κολό έδωσε το... σύνθημα για την ανατροπή και ολοκλήρωσε το ματς με 27 πόντους, 4 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Χίγκινς μέτρησε 19 πόντους και ο Κουρμπάνοφ 15 και 7 ριμπάουντ.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Βιλντόζα είχε 0/5 σουτ σε 19 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Η ΤΣΣΚΑ κυριάρχησε ολοκληρωτικά στην 4η περίοδο κι έκανε double score (12-24). Από το 76-72 (31') βρέθηκε στο 76-87 (39').

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Μπασκόνια τις εύκολες κατοχές που έχασε, η ΤΣΣΚΑ το πρώτο μέρος του αγώνα.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η αναμέτρηση είχε αρκετές εντυπωσιακές φάσεις! Διαλέξτε!

.@viinze_17P doesn't give up on it as gets the put back dunk in with style #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gTgzL0YQXH

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Απριλίου 2019