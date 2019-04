Ντατόμε: «Δύο ματς έμειναν, ας το κάνουμε» (pic)

Ανυπομονεί για το Final 4 ο Τζίτζι Ντατόμε και σκέφτεται ήδη τα μεγάλα ματς που θα δώσει η Φενέρ στη Βιτόρια.

Αυτό είναι το συναίσθημα για ακόμα ένα στόχο που έφτασα με τα παιδιά. Εμείς είμαστε εκεί που θέλουμε κάθε σεζόν. Ξανά. Και ποτέ δεν είναι εύκολο ή εγγυημένο. Συγχαρητήρια και στη Ζαλγκίρις για μια υπέροχη σεζόν και για τα 2 sold out. Υπέροχη ατμόσφαιρα. Δυο ματς έμειναν παιδιά, ας το κάνουμε», ήταν η ανάρτηση του.

This is the feeling after another goal reached with my guys.

We are there where we want to be every season. Again. And it’s never neither easy or granted.

Congratulation to @bczalgiriskaunas for a great season and for the two sold out.Amazing environment!

2 more guys. Let’s do it pic.twitter.com/CgMXrX41IC

