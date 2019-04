Ο Τόμας Ουόκαπ δημιούργησε ρήγμα στην τουρκική άμυνα και εν συνεχεία απογειώθηκε για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Δείτε τη φάση του Αμερικανού γκαρντ της Ζαλγκίρις...

.@twalkup23 goes through EVERYONE to finish strongly at the rim #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/jMBa9I5aSi

— EuroLeague (@EuroLeague) 25 Απριλίου 2019