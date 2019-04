Μπορεί η Ζαλγκίρις να βρέθηκε πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά πόντων από νωρίς, ωστόσο ο Αμερικανός σέντερ της πραγματοποίησε την πιο θεαματική φάση.

Ο Μπράντον Ντέιβις κέρδισε κατά κράτος την άμυνα της Φενέρμπαχτσε, κάρφωσε και κέρδισε και φάουλ.

There was NO stopping @Brandon_Davies0 as he SMASHES it home #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YN3DFLkpMj

— EuroLeague (@EuroLeague) 25 Απριλίου 2019