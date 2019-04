Ντόντσιτς – Ρεάλ Μαδρίτης: Ένας... έρωτας διαφορετικός από τους υπόλοιπους! (pics & vids)

Η πρώτη αγάπη δεν ξεχνιέται εύκολα και όπως φαίνεται στην περίπτωση του Λούκα Ντόντσιτς με την Ρεάλ Μαδρίτης δεν ξεχνιέται καθόλου. Ο νεαρός Σλοβένος έχει ξεχωριστά συναισθήματα και κάνει πράγματα που στην εποχή μας φαντάζουν δύσκολα για τον οποιονδήποτε επαγγελματία αθλητή.

Ο Ντόντσιτς μετακόμισε ως πρωταθλητής Ευρώπης και MVP της Euroleague στο ΝΒΑ, επιλέχθηκε στο ντραφτ και αγωνίστηκε την φετινή και πρώτη του σεζόν με την φανέλα των Μάβερικς. Μετά από μια εξαιρετική σεζόν και το βραβείο του rookie της σεζόν να πηγαίνει προς... Σλοβενία, η ομάδα του Ντάλας δεν πέρασε στα playoffs και από νωρίς ξεκίνησαν οι διακοπές του Λούκα, κάτι που στην Ευρώπη δεν είχε συνηθίσει.

Μετά από μερικές στιγμές χαλάρωσης στην πατρίδα του ο νεαρός άσος βρέθηκε στην Μαδρίτη για να στηρίξει την Ρεάλ στην σειρά με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και όλα όσα έγιναν έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Από την πρόβλεψη του και τα σχόλια απόλυτης αγάπης, μέχρι το... σας το είχα πει και την χαρά για την πρόκριση, ο Ντόντσιτς αποδεικνύει ότι ο έρωτας με μια ομάδα μπορεί να ξεφύγει από τα σημεία των καιρών και να είναι αληθινός και μοναδικός.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΗΣ ΒΗΜΑ

«Μου λείπει πολύ η Ρεάλ. Παρακολουθώ τα αποτελέσματα κι όποτε μπορώ, βλέπω τους αγώνες τους. Ό,τι πετύχαμε μαζί ήταν πολύ ξεχωριστό».

Τι και αν βρίσκεται στο Ντάλας και απολαμβάνει την αίγλη του ΝΒΑ, το μυαλό του Λούκα Ντόντσιτς είναι σίγουρα στην Μαδρίτη και την αγαπημένη του Ρεάλ. Άλλωστε, όλη την σεζόν όποτε δεν είχε υποχρεώσεις ανέβαζε βίντεο με τον ίδιο να παρακολουθεί την Euroleague, ενώ σε κάθε ευκαιρία έκανε δηλώσεις σαν τις παραπάνω με τις οποίες σχολίαζε πόσο του λείπουν τα... λευκά.

Αποκορύφωμα ήταν η στήριξη του νεαρού Σλοβένου στα φετινά playoffs και τις «μάχες» με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ με στόχο την πρόκριση σε ακόμα ένα Final 4 και την υπεράσπιση ενός τίτλου, που ο πιτσιρικάς έκανε τρομερά πράγματα για να τον κατακτήσει και δικαίως απολαμβάνει ακόμα τον τίτλο.

