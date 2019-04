Εντυπωσιακό μπλοκ και... alley oop κάρφωμα ο Μοερμάν! (vids)

Η πρώτη είχε να κάνει με την άμυνα και το εντυπωσιακό chasedown block στον Σμιτς, ο οποίος προσπάθησε να αφήσει τη μπάλα στο καλάθι της Εφές, αλλά υπολόγιζε χωρίς τον Γάλλο φόργουορντ.

Και να 'ταν μόνο αυτό; Στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε την alley oop πάσα του Μίτσιτς καρφώνοντας στο καλάθι της Μπαρτσελόνα.

Δείτε τις δύο φάσεις με πρωταγωνιστή τον Μοερμάν.

A BIG chase down rejection from @moerman42 ! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/I5HaWsHEup

At the other end!@moerman42 goes FLYING for the alley-oop!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/MV3rX8InBB

— EuroLeague (@EuroLeague) 24 Απριλίου 2019