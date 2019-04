Παναθηναϊκός: Ευχαρίστησε τους «καλύτερους οπαδούς στον κόσμο»! (vid)

Οι «πράσινοι» οπαδοί γέμισαν το ΟΑΚΑ στο Game 3 με τους Μαδριλένους και με την φωνή τους και την ενέργειά τους, προσπάθησαν να ωθήσουν την ομάδα τους στη νίκη.

Παρόλο που ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ δεν τα κατάφερε και αποκλείστηκε, εκείνοι συνέχιζαν να στηρίζουν τους παίκτες του Ρικ Πιτίνο και με το πέρας του αγώνα.

Το «τριφύλλι» δημοσίευσε ένα όμορφο βίντεο με... πράσινες στιγμές από τις κερκίδες ως «ευχαριστώ» στους «καλύτερους οπαδούς του κόσμου».

Thanks to the greatest fans in the world! #paobc #panathinaikos pic.twitter.com/LBMM6RAfTH

