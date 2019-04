Ο Ουόλτερ Ταβάρες δεν πτοήθηκε από τις προσποιήσεις του Ίαν Βουγιούκα και τον φιλοδώρησε με μία θεαματική τάπα.

Μάλιστα ο σέντερ της Ρεάλ το έκανε να φανεί τόσο εύκολα σα να καρφώνει στο βόλεϊ...

Sergeant Swat AKA @waltertavares22 doing what he does best #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/trwTKk0Rkr

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Απριλίου 2019