Παναθηναϊκός - Ρεάλ: Το... τετράποντο του Λοτζέσκι! (vid)

Ο Λοτζέσκι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Ρεάλ έχοντας 14 πόντους με 1/1 βολή, 2/2 δίποντα και 3/3 τρίποντα, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ στα 12:15 που έμεινε στο παρκέ.

Στο μεσοδιάστημα, ευστόχησε σε προσπάθεια για τρεις, κέρδισε το φάουλ από τον Κοζέρ και διαμόρφωσε το 40-36 με τη συμπληρωματική βολή μέσα σε πανδαιμόνιο!

Δείτε τη φάση

.@lojokid10 gets the trey and ONE as @paobcgr makes a remarkable second quarter comeback #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/TZrb1YE4Wx

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Απριλίου 2019