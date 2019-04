Εδώ και αρκετές ημέρες έχει ανακοινωθεί το sold out για το 3ο ματς της σειράς και περισσότεροι από 15.000 φίλαθλοι αναμένεται να κάνουν φοβερή ατμόσφαιρα στο ματς.

Δείτε την σχετική ανάρτηση της Ζάλγκιρις λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ.

#Zalgiris is about to paint #Kaunas all green tonight! @ZalgirioArena is ready to be filled up for #EuroLeague Quarterfinals vs #Fenerbahce! pic.twitter.com/mfbU14tNtH

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 23 Απριλίου 2019