Euroleague: Παρτίζαν, Νταρουσάφακα και Άλμπα «σφάζονται» για την wild card (pics)

Παρτίζαν, Νταρουσάφακα και Άλμπα Βερολίνου είναι οι τρεις ομάδες που φέρονται να διεκδικούν την wild card της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τη σεζόν 2019-20.

Όπως υποστηρίζει το «Sportando», η ομάδα του Βελιγραδίου επιθυμεί την επιστροφή στην Euroleague και φέρεται να είναι το φαβορί για την wild card. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να δουν την Παρτίζαν ξανά ψηλά και ήδη σχεδιάζουν την επόμενη σεζόν, με στόχο να αυξήσουν το μπάτζετ και να κάνουν τις καλύτερες μεταγραφές.

Μάλιστα, λέγεται πως είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του Ντράγκαν Μιλοσάβλιεβιτς από την Ουνικάχα Μάλαγα, στον οποίο θα προσφέρουν πολυετές συμβόλαιο, ενώ σύμφωνα με το «Basketball Sphere», στοχεύουν και στην απόκτηση του 23χρονου Βάσα Πούσιτσα, ο οποίος διέπρεψε φέτος στο NCAA με το Northeastern (17.4π., 3.8ρ., 4.1ασ.).

Από την άλλη, στο... παιχνίδι έχει μπει και η Νταρουσάφακα, η οποία δεν κατάφερε να πετύχει κάτι αξιοσημείωτο φέτος στην Euroleague και τερμάτισε στην τελευταία θέση.

Τέλος, και η φετινή φιναλίστ του EuroCup, Άλμπα Βερολίνου, θέτει ισχυρή υποψηφιότητα, αν δεν κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Γερμανία ή δεν φτάσει στους τελικούς με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου, η οποία έχει εξασφαλισμένη θέση στην επόμενη διοργάνωση.

Regarding next season in Euroleague: two teams that will pursue a wild-card spot are Partizan and Darussafaka. Partizan looks like a frontrunner for the spot, according to a source. — Orazio Cauchi (@paxer89) 22 Απριλίου 2019

As you can read in the full story already published on @Sportando , Partizan Belgrade is also expected to sign Dragan Milosavljevic, per source. Milosavljevic has spent the last two seasons in Malaga and has already played for Partizan from 2010 to 2015. — Orazio Cauchi (@paxer89) 22 Απριλίου 2019