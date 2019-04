Πιτίνο: «Η ώρα να κάνουμε το αδύνατο δυνατό είναι ΤΩΡΑ»! (pic)

Η προημιτελική σειρά του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με τη Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζεται πλέον στο ΟΑΚΑ (23/4), εκεί όπου οι «πράσινοι» δεν έχουν περιθώριο για άλλη απώλεια κόντρα στη «Βασίλισσα» που έκανε το 2/2 στην ισπανική πρωτεύουσα και θέλει να τελειώσει τη δουλειά στην Αθήνα.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έχουν την παράδοση εναντίον τους αφού ουδέποτε υπήρξε ομάδα που ανέτρεψε το εις βάρος της 0-2 και ο Ρικ Πιτίνο μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Νικ Καλάθη, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα στην κνήμη και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του.

Ο Αμερικανός κόουτς, πάντως, έστειλε μήνυμα ενόψει του Game 3 (23/4, 21:00):

«Πάμε Παναθηναϊκέ! Η ώρα να κάνουμε το αδύνατο δυνατό είναι ΤΩΡΑ»!!

Let’s go Panathinaikos. The time to make the improbable possible is NOW!! #paobc

— Rick Pitino (@RealPitino) 22 Απριλίου 2019