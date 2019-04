Πιτίνο: «Κάνω ήδη κράτηση ξενοδοχείου στη Μαδρίτη» (pic)

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να γνώρισε δεύτερη ήττα από την Ρεάλ στην Ισπανία και να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, όμως ο Ρικ Πιτίνο εμφανίζεται αισιόδοξος πως η σειρά έχει μέλλον.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, έδειξε την αισιοδοξία του στο twitter, γράφοντας πως ήδη κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο της Μαδρίτης, εννοώντας πως το «τριφύλλι» θα κάνει το 2/2 στο ΟΑΚΑ και θα ισοφαρίσει την σειρά σε 2-2.

«Πρέπει να είμαστε καλύτεροι σε κάθε έκφανση του παιχνιδιού εξαιτίας του τρομερού τους σουτ και τους μεγέθους τους. Απόψε δεν ήμασταν. Πρέπει να κερδίσουμε δύο ματς, για να πάμε πίσω στη Μαδρίτη. Κάνω ήδη κράτηση ξενοδοχείου», έγραψε χαρακτηριστικά.

We have to be much better at every phase of the game because of their incredible shooting and size. We certainly weren’t tonight. Need to win two at home to get back to Madrid. I’m making hotel reservations! #paobc

